Playa Blanca ya cuenta con un nuevo muelle turístico para la llegada de embarcaciones

Con el fin de garantizar la seguridad de miles de visitantes que llegan a Playa Blanca, el alcalde Dumek Turbay hizo la entrega oficial hoy del nuevo muelle turístico, donde podrán llegar las embarcaciones de manera ordenada y sin poner en riesgo la operación náutica.

La inauguración de la estructura se realizó tras 60 años de espera por parte de la comunidad que vive de la actividad turística y la necesidad de tener un turismo ordenado.

“No entendemos cómo un sitio tan hermoso, un balneario tan espectacular como Playa Blanca no tuviera una infraestructura como esta, una infraestructura para la competitividad turística de la ciudad, para que los cartageneros puedan llegar tomando la vía del mar Caribe de la mejor manera, los turistas nacionales y extranjeros, pero lo más importante, para que los nativos de la isla de Barú, que derivan su sustento, su trabajo y su ingreso de esta actividad en la playa, tuvieran esta oportunidad.”

De acuerdo con el mandatario, la inversión fue de más de 5 mil millones de pesos y contribuye también al crecimiento de la zona insular.

“Esta infraestructura les va a dar la posibilidad de recibir más turistas, de recibir turistas que quieran conocer este lugar, y va a cambiar la dinámica de la oferta que hay acá. La oferta tiene que comprometer también la artesanía y tiene que comprometer el turismo de experiencia, pero era imposible si no teníamos una infraestructura como esta. Ahora viene cómo vamos a construir con los nativos la manera de operar el muelle, cómo el muelle puede ser motivo de prosperidad y que no se vaya a convertir en un motivo de discusión.”

El muelle contará con presencia permanente de la DIMAR, la Policía y la Secretaría de Turismo, entidades que además realizarán controles sobre actividades náuticas como los JetSki e inflables, con el fin de evitar accidentes con los turistas.

Acción preventiva de la Procuraduría

El alcalde respondió a la petición de la Procuraduría de informar las acciones adelantadas para restaurar las pasarelas de madera del Parque Nacional Natural Corales de Rosario y San Bernardo por su deterioro.

“Lo estamos haciendo, recuerden que hicimos un embarcadero flotante en Cholón. Resolvímos el problema también de seguridad en Cholón con este famoso... un mensaje importante: si es necesario, el año entrante construiremos el otro, pero lo más importante es que son hechos reales.”

Avances vía Barú

El alcalde también se refirió a cómo van los avances en la vía de acceso a la isla de Barú y señaló que la primera parte sería lista en el mes de noviembre.

“Estamos haciendo una inversión superior a los 30,000 millones de pesos. Lo que pasa es que la inversión de la vía hoy está en territorio continental, que es desde Yara hasta la isla, hasta el puente de Campo Elías Teherán, y el sector de playeras son los dos sectores que estamos interviniendo.”

Añadió que la intervención a la vía, que ya fue construida hace más de 10 años, también se va a recuperar, al igual que el puente, y se instalará nueva señalización.

Vea el muelle: