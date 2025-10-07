Policía capturó a un hombre que asesinó a su abuelo en el occidente de Bogotá

Bogotá

Uniformados de la estación de Policía Engativá lograron la captura de una persona de 56 años por el delito de homicidio.

Según la información, los hechos se presentaron en el barrio Villa Luz, cuando los uniformados fueron alertados sobre un posible homicidio al interior de una vivienda.

De manera inmediata, se trasladaron al lugar de los hechos y hallaron al interior de una habitación el cuerpo sin vida de un adulto mayor de 93 años, con varias heridas en su cabeza.

Uno de los propietarios manifestó a las autoridades que el responsable de este hecho sería, al parecer, su nieto. El hombre fue capturado y junto con los elementos incautados se dejó a disposición de la Fiscalía General de la Nación, para que responda por los hechos que se le atribuyen.