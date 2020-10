Alcaldesa de Tibasosa en Boyacá dio positivo para coronavirus

Desde su residencia, la alcaldesa de Tibasosa, Gloria Palacios, confirmó, este 29 de octubre, que dio positivo para coronavirus junto a su conductor que también se encuentra asilado.

“A pesar de que nos cuidamos mucho, no sé cómo me contagié, no tengo ni idea. Nosotros hemos insistido mucho en el cuidado”, dijo Palacios.

Reconoce, mantuvo contacto con varios funcionarios que se hicieron la prueba. “Hasta hora los resultados han dado negativo, pero estamos a la espera de otros para establecer si hay más contagios”.

Así mismo se decretó un aislamiento obligatorio para todos los funcionarios de la Alcaldía. “Les vamos a tomar la prueba a todo el personal”.

Finalmente, dijo que las instalaciones de la Alcaldía ya están en proceso de desinfección.