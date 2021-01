Alcaldía asegura que no hay denuncias de desplazamientos en zona rural de Cúcuta

Tras rumores de desplazamiento de decenas de familias en algunas veredas de la zona rural de Cúcuta ante la presunta incursión de grupos paramilitares, algunos líderes habrían solicitado la presencia de la administración municipal que no se ha desplazado a la zona al parecer por falta de denuncias.

"Ninguna persona en este año 2021 o a finales del año pasado realizó ningún tipo de declaración por hechos victimizantes en el municipio de Cúcuta, no sé si haya pasado que hayan llegado a Puerto Santander, puede suceder, o que se hayan ido a otros municipios, pero en Cúcuta no se han recepcionado declaraciones, por lo que nosotros como secretaría no hemos realizado ningún tipo de acompañamiento" asegura Elisa Montoya, Secretaria de Postconflicto y Cultura de Paz.

Afirma que todos los líderes en el sector conocen el protocolo para la denuncia de estos hechos victimizantes y así activar la ruta de atención.

"Estamos en permanente contacto con la comunidad, a disposición, ellos conocen el protocolo, tienen nuestros teléfonos porque nosotros trabajamos las 24 horas del día y estamos atentos para actuar en el caso que se necesite" confirma la secretaria.

Por su parte, líderes de la zona rural aseguran que aunque no se estén denunciando los desplazamientos, el temor es permanente, ya que los constantes enfrentamientos entre grupos armados sí son una realidad evidente.