Alerta por tala de los manglares de isla de Tintipán

Tintipán es un paraíso en medio del mar Caribe, en el archipiélago de San Bernardo. Gracias a una combinación perfecta de vientos alisios, arrecifes coralinos y manglar, la isla cuenta con unas playas blancas, de agua cristalina, que recientemente está atrayendo al turismo en masa.

El lugar está habitado desde hace décadas, con cabañas de nativos que poco a poco fueron adquiridas por foráneos como lugares para vacacionar y que, a su vez, paulatinamente se transformaron en hoteles y lugares turísticos que hoy son un destino apetecido.

Con sus 2,3 kilómetros cuadrados, es la isla más grande del archipiélago de San Bernardo. Casi dos tercios de su superficie corresponden a ecosistema de manglar, que desafortunadamente se está viendo amenazado por acción indirecta del turismo que visita la zona. Parte del manglar es talado para satisfacer las necesidades de leña y abrir espacio para nuevas construcciones que puedan servir como hospedajes o lugares de paso para el turismo.

Piedad Villa nació en Medellín, pero lleva 25 años enamorada de Tintipán y administra el hotel Sal Si Puedes. De hecho, su familia fue de las primeras en adquirir una casa vacacional en este paraíso. Ha sido testigo del cambio en la isla y, actualmente, lidera un proceso junto con fundaciones de Cartagena y entidades como Parques Nacionales Naturales, Cardique y Veolia para mantener la isla limpia y detener la deforestación.



foto (Augusto Puello)

"Hace falta mucha conciencia ambiental, estamos viendo mucha basura en los manglares, y acá no hay ríos ni quebradas que la arrastren, la mayoría de lo que vemos acá lo trae el mar o lo deja la gente", asegura Villa.

Cada tanto, Villa lidera campañas de limpieza en el manglar y al tiempo es testigo de que el área se está reduciendo. "La propia arquitectura de las raíces de los manglares facilita que la basura se quede ahí, pero no contentos con eso, vemos que en otra zona lo están cortando. Entonces hemos adelantado limpiezas, pero no nos podemos quedar en limpiar y limpiar, debemos empezar a enseñarle a la gente para que no sigamos ese ciclo de tiro y limpio", dice.

De acuerdo a la experiencia de Villa, junto con la educación ambiental hacen falta campañas de conciencia sobre la importancia del mangle sobre todo dirigidas a los nativos que administran negocios u hostales.

"Están talando el mangle para la leña y eso, pero no hay una conciencia de cuidarlo. Estamos viendo un fenómeno de desempleo con los adultos mayores de la isla, que ya no están en condiciones de pescar o de hacer lo que comúnmente hacían. Entonces, desde acá hemos propuesto la creación de unos guardabosques de manglar, para que esas personas mayores ocupen su tiempo y a la vez cuiden el medio ambiente", agrega.



foto (Augusto Puello)

En la travesía El Caribe Respira, una iniciativa de La W y Coca Cola, con el apoyo de la Armada Nacional, la Fuerza Naval del Caribe y Acoplásticos, constatamos el proceso de deforestación en una zona de Tintipán. Además, en la isla funciona el acopio de toda la basura del archipiélago de San Bernardo, por lo que los residentes claman con urgencia que se formalice un centro de recepción y clasificación de basuras con todos los estándares.

Actualmente, la empresa Veolia que presta el servicio, recoge la basura en un lugar a cielo abierto, esperando una inyección de la administración de Cartagena para construir un centro que, incluso, ya tiene presupuesto y planos.