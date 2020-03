Alias La Gata pide al Gobierno declarar emergencia carcelaria por coronavirus

Enilce del Rosario López Romero, más conocida como La Gata, condenada a 37 años de cárcel por vínculos con paramilitares y por un caso de homicidio pidió al presidente Iván Duque y a la ministra de Justicia, Margarita Cabello, a través de una carta, decretar la emergencia carcelaria y enviar a muchos reos a pagar sus penas en su domicilio tras la posibilidad de contagio masivo por el Covid-19 en las cárceles del país.

La mujer, en su escrito firmado con puño y letra, manifestó que las únicas excepciones a las excarcelaciones deberían ser para quienes hayan cometido delitos de lesa humanidad, “extraditables o violadores”.

“Delitos de lesa humanidad, extraditables o violadores, sin duda deben corresponder al único límite de tales excarcelaciones para convertirlas en detenciones domiciliarias que derivan de la exigencia reiterada de la Corte Constitucional, reiteradas en días pasados frente a las detenciones preventivas y al hacinamiento como estado de cosas inconstitucional, el cual supera el 50% de la población carcelaria, representada por más de 60 mil personas privadas de la libertad, sin servicios de salud, ni lugar de aislamiento adecuado, no pocos condenados al pico y placa para dormir, sin servicios de sanitario o agua potable, y muchos menos gel o tapabocas, ni el más mínimo derecho a un examen médico ordinario y menos lo relativo a las pruebas del Coronavirus”, escribió López.

Aunque hasta el momento no hay ningún caso de contagio, según el Inpec, La Gata llamó la atención sobre el hacinamiento carcelario y las precarias condiciones de aseo y salud en las cárceles, que dificultan implementar allí suficientes medidas de prevención y atención en salud por el coronavirus. Por lo que pidió que se respete la vida y la salud de los presos.

“Como madres desgarrada, no solo frente a la pandemia de injusticias de las que hemos sido víctimas y testigos como no pocos de los privados de la libertad en el país y sus familias, hacer un llamado para que la pandemia que ha dado objeto una emergencia sanitaria, social y económica, y de una emergencia carcelaria (…) implorar que se dé primacía al respeto de la vida y la salud, así como la igualdad como derecho que tenemos los colombianos estemos o no privados de la libertad”, agrega.