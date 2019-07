Amaya responde que no ha beneficiado al candidato Ramiro Barragán

Ante el anuncio de una indagación preliminar contra servidores públicos por determinar de la Gobernación por Boyacá por supuesta participación política, el gobernador Carlos Andrés Amaya dijo que él no ha beneficiado al candidato de la Alianza Verde, Ramiro Barragán.

“Los que dice que yo me fui a beneficiar a un candidato a una encuesta, pues yo les preguntó: No sé si conozcan Cosagüí, en La Uvita que queda a 16 horas de Tunja; no creo que un encuestador vaya hasta allí ni de riesgo. (…) Yo visité los lugares donde estábamos entregando obras, sin importar nada de encuestas porque, es más, yo no tengo tiempo para estar pendiente de eso”, explicó Amaya.

Según el mandatario boyacense un equipo de la Gobernación de Boyacá respondió este 4 de julio a la Procuraduría en Tunja por supuesto respaldo al candidato Barragán.

De otra parte, asegura, Amaya, no tenía restricciones para inaugurar obras hasta el pasado 27 de enero, y que por ello no tuvo tiempo para estar pendiente de la encuesta interna de los verdes.

“Me da pena con todos pero yo no voy a parar mi agenda de hacer nada que porque hay elecciones. A mí me eligieron hasta el 31 de diciembre y eso haré. El 27 que comenzaba la ley de garantías se suspendieron las inauguraciones, aunque hay candidatos y demás, pues no lo haré. Hasta el 27 no tenía ninguna restricción de inaugurar obras”, dijo.

Según el ente de control, entre los hechos denunciados y que serán objeto de indagación, estarían las presuntas visitas hechas por los funcionarios a lugares en los que el candidato tenía programada su asistencia, a las que también se habría obligado a asistir a otros servidores y contratistas.

En consecuencia, el Ministerio Público decretó la práctica de pruebas tendientes a verificar la conducta, sus autores y establecer las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que habrían ocurrido.

Por su parte el gobernador Amaya, reconoció que recientemente atendió una diligencia en la Procuraduría por una denuncia sobre un supuesto apoyo al candidato a la Gobernación por el partido conservador, Jonatan Sánchez.