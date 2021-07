Ampliarán horario de ley seca en Cali los días 19 y 20 de julio

La ley seca que actualmente rige en Cali entre la 1 y las 5 de la mañana, sufrirá una modificación en su horario los días lunes 19 y martes 20 de julio, quedando a partir de las 7:00 pm hasta las 5:00 a.m. del día siguiente.



Así lo anunció el alcalde Jorge Iván Ospina, luego de un consejo de seguridad en el que se establecieron medidas preventivas para evitar actos violentos durante las manifestaciones anunciadas para la próxima semana.



Una de las acciones dispuestas consiste en prohibir el traslado de pipetas de gas, residuos y escombros durante el 20 de julio.



“Las personas en la ciudad no tendrán ninguna dificultad para adelantar las protestas pero no se puede posibilitar hechos violentos, por esta razón hemos orientado a la Fiscalía y la Policía a que consoliden las acciones de inteligencia, que posibiliten adelantar acciones preventivas en relación a personas que quisieran hacer daños o actos terroristas”, dijo el alcalde Ospina.

Lea aquí: Valle del Cauca tendrá toque de queda y ley seca entre el 19 y 21 de julio



El mandatario también señaló que su administración no tiene ninguna dificultad para limitar la movilización de los manifestantes de distintas ciudades del país que pretendan adelantar asambleas en la capital vallecaucana.