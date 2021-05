Ante amenaza de grupo armado, reforzarán seguridad en la vereda El Vidrial

"Lo que pasó en El Vidrial es una amenaza directamente a la ciudadanía. Estamos en pandemia y los controles y medidas de bioseguridad son importantes, pero lo que pasó va más allá de esto. Hablamos de la seguridad y los derechos de una comunidad", con ese mensaje concluyó el alcalde de Montería, Carlos Ordosgoitia Sanin, el consejo extraordinario de seguridad que convocado este 17 de mayo en la ciudad.

Dicho consejo de seguridad se realizó con el fin de definir las acciones que se tomarán frente a la amenaza de la que fueron objeto varios cordobeses que se encontraban en un establecimiento en la vereda El Vidrial, del corregimiento Santa Lucía, zona rural de Montería, donde fue grabado un vídeo que circuló en redes sociales.

"Hoy estamos aquí en este Consejo de Seguridad porque cuatro hombres amenazaron a los ciudadanos y eso no puede ni debe ocurrir", enfatizó el mandatario durante el consejo en el que participaron la Policía Metropolitana de Montería, la Brigada 11 del Ejército, la Fiscalía, Defensoría del Pueblo y los secretarios de Gobierno municipal y del Interior de Córdoba.

“Las acciones que se emprenderán en la zona son: reforzar la presencia institucional en la zona, eso significa que además de la Fuerza Pública, con patrullajes del Ejército, tendremos la oferta institucional, la llevaremos casa a casa. El deber de todos los que estamos aquí es proteger a la ciudadanía", aseguró el alcalde Ordosgoitia.

También se acordó establecer una recompensa de hasta 20 millones de pesos a quien entregue información que permita identificar a los responsables de estas intimidaciones a la población cordobesa.

"No permitiremos que se siembre terror en Montería, aquí no hay lugar para la delincuencia y no se van a acomodar", agregó el mandatario, quien también confirmó que el Ministro de Defensa, Diego Molano tiene conocimiento de lo ocurrido en El Vidrial y que desde el Gobierno Nacional se prestará el soporte institucional para hacerle frente a esta amenaza contra la vida y los derechos de los pobladores de la zona.