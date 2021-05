Ocupación UCI para pacientes COVID llegó a un 88% en Montería

“Tenemos que informarle a la ciudadanía en Montería, que los indicadores de hoy de ocupación de camas de UCI COVID están en un 88,56 %, esto lógicamente nos pone en una alerta donde le corresponde al ciudadano seguirse cuidando, no hay medida que sea más favorable que el autocuidado”, así lo expresó el alcalde de Montería, Carlos Ordosgoitia, luego de un recorrido por los puntos de vacunación en compañía del equipo de salud del municipio.

El mandatario señaló que hay preocupación ante el incremento de la positividad, el cual es el primer eslabón de la cadena para que la ocupación tanto hospitalaria como en camas de UCI para pacientes con afectaciones causadas por el virus también aumente. “Es muy preocupante y es que solo tenemos 23 camas de UCI COVID en la ciudad, donde la positividad que hace 55 días llegó a estar por encima del 30 % y hace 15 días estaba por debajo del 20, hoy está nuevamente en el 27 %”, manifestó.

Igualmente, anunció que se continuará la gestión con las clínicas que tienen habilitadas camas UCI COVID, para promover la expansión de manera rápida y urgente de la red hospitalaria ante la poca ocupación que se registra en la mayoría de estas entidades de salud haciendo uso de las camas no COVID.

El mandatario también resaltó como paso importante el Plan de Vacunación, sobre el cual indicó que “Montería desde el día que comenzó la vacunación, no ha parado ni un solo día. Se han aplicado más de 67 mil vacunas ya con las EPS y con la ESE Vidasinú habilitaremos un solo puesto masivo donde serán aplicadas de mil vacunas diarias. Sin embargo, mientras la población no esté inmunizada hay que seguirnos cuidando, no puede haber una falsa esperanza”.

Más de 67 mil dosis se habrían aplicado en Montería, cerca de 42 mil personas habrían recibido al menos una dosis y 24 mil tendrían las dos dosis completas “y en la medida en que vayamos avanzando vamos a tener muchas personas inmunizadas”, puntualizó.

Las autoridades informaron que este 17 de mayo se reportaron 452 nuevos contagios de COVID-19. De estos 158 se registraron en Montería.

Asimismo, se estableció que 10 personas habrían muerto por causas asociadas al virus en zonas como Montería (5), San Andrés de Sotavento (2), Tierralta (1), Los Córdobas (1) y Sahagún (1).