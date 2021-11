Así discutirá Asamblea de Boyacá venta de acciones del Ideboy en Acerías Paz del Río Según el presidente de la Duma, Fabián Camilo Rojas, no se trata de aprobar si no de estar seguros para determinar si es o no viable a la enajenación.

Rojas dice que se realizarán mesas de discusión para determinar si conviene o no la venta.