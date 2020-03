Así será el Pico y Cédula en el área metropolitana de Bucaramanga para mercar

La iniciativa la hizo Girón, municipio que argumentó que mientras la cuarentena se tendrá un Pico y cédula para las personas que quieran salir a mercar.

El lunes le corresponde a las cédulas terminadas en 1- 2 - 7, martes, 3- 4 - 6; miércoles , 5- 9- 0; jueves, 7 -1 -8; viernes, 9 -0 ; sábado, 8- 3- 6; domingo, 0- 4- 5.

Floridablanca se unió a esta iniciativa y también tendrá Pico y Cédula que será de la siguiente manera: Lunes 1- 2 - 7, martes, 3- 4 - 6; miércoles , 5- 9- 0; jueves, 7 -1 -8; viernes, 9 -2 ; sábado, 8- 3- 6; domingo, 0- 4- 5.

En Piedecuesta también habrá Pico y Cédula pero con horarios restringidos, es decir, que la comunidad puede salir a mercar de 9: 00 a.m. a 11:00 a.m. y de 2:00 p.m. a 4:00 p.m. de lunes a viernes.

Los días sábado y domingo, los horarios son de 7 a.m. a 9 a.m. ; 11 a.m. a 1p.m. y de 3 p.m a 5 ap.m.

El pico y cédula para Piedecuesta quedó de la siguiente manera:

A pesar de que en redes sociales se ha hecho viral una pieza con el pico y cédula en Bucaramanga, la Alcadía aclaró que no se ha acogido a esta medida y es una fake news.