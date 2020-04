Autoridad de salud del Valle responde a denuncia sobre embalaje de pruebas de COVID-19

Luego de que la directora del Instituto Nacional de Salud, Martha Ospina, denunciara las deficiencias en el embalaje de pruebas de covid 19 que llegan a Bogotá desde el Valle del Cauca, la secretraria de Salud departamental, María Cristina Lesmes, negó que se este imcumpliendo con el protocolo.

La funcionaría indicó que el laboratorio de Salud Pública de la región, realiza el proceso correspondiente para proteger las muestras desde su toma hasta el transporte para el proceso de análisis. También aseguró que las dificultades que hubo en su momento con el diligenciamiento de algunas fichas epidemiológicas, fueron superadas.

"No hemos enviado muestras en bolsas plasticas porque sería poner en riesgo la salud de las personas. Hay unas dificultades en unas cédulas de ciudadanía inscritas en las fichas epidemiológicas y hoy el laboratorio de salud pública y la secretaría departamental de Salud, no reciben muestras que no tengan la impresión de la ficha sivigila", dijo Lesmes.

Según la autoridad de salud del Valle del Cauca, los errores en el envío de pruebas del COVID-19, son cometidos principalmente por los prestadores de servicios de salud, ajenos a las empresas sociales del Estado.