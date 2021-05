Bebé murió en ambulancia a la que un bloqueo no le permitió el paso hacia Cali

La secretaria de Salud del Valle del Cauca, María Cristina Lesmes, confirmó la muerte de una bebé recién nacida que no pudo ser traslada desde Buenaventura a un centro médico de Cali, pese a su grave estado de salud, por un bloqueo en el sector de la Delfina.

"Esta infracción debió haber sido informada por las autoridades competentes a la gerencia del hospital, al Ministerio de Salud, como una de las más graves afectaciones que ha recibido el departamento del Valle del Cauca en el uso de los servicios de la misión médica", señaló la funcionaria.

El caso, ocurrido en la madrugada del domingo 23 de mayo, fue dado a conocer en las últimas horas a través de un video grabado por una médica que asistía a la menor y quien relató cómo un grupo de personas impidió el paso de la ambulancia.

"Estoy con la auxiliar, el señor que maneja la ambulancia y el papá de la bebé que acaba de fallecer, debido a que en La Delfina no nos dejaron pasar. La bebé entró en código, intentamos reanimarla, pero no respondió. Los señores del paro nos decían que hiciéramos transbordo, pero no podíamos hacerlo ya que la bebé iba intubada", relata la médica.

#NoticiaW | Secretaría de Salud del Valle del Cauca confirma la muerte de una bebé que no pudo ser trasladada en ambulancia de Buenaventura a un centro médico de Cali por un bloqueo en sector de La Delfina. pic.twitter.com/xO8CihRf7C — Alertas W (@AlertasW) May 23, 2021

Al intentar regresar al hospital Luis Ablanque de La Plata de Buenaventura, la misión fue atacada.

"Llegaron unos señores en una moto y nos dicen que la ambulancia puede pasar. Conforme íbamos pasando, empezaron a tirarnos cosas explosivas y gases lacrimógenos", agregó la doctora.

En días anteriores, otras tres personas murieron en el Valle del Cauca por no poder ser remitidos a centros hospitalarios a causa de los bloqueos.

Desde la cartera de Salud del departamento reportan 123 infracciones a la misión médica, de las cuales 49 corresponden a ataque a las ambulancias y la dificultad para trasladar a los pacientes.

"Los pacientes colombianos no pueden esperar, es cuestión de vida o muerte por lo cual pedimos como gremio médico encarecidamente que por favor se respete el corredor humanitario", señaló Jorge Enrique Enciso, presidente de la Federación Colombiana de Sindicatos Médicos.

Las barricadas en las vías también han dificultado el traslado de insumos médicos y la disposición final de los residuos hospitalarios, que requieren un tratamiento especial.