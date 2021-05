Ofrecen recompensa por responsables de agresión sexual contra una patrullera

Tras conocerse el desgarrador relato de una patrullera de la Policía, que denunció ser víctima de una agresión sexual en Cali, la Alcaldía ofreció una recompensa de hasta $20 millones para quien brinde información que ayude a ubicar a los responsables de este hecho.



"El gobierno distrital primero rechaza vehementemente acciones como éstas, ninguna agresión a ninguna mujer puede ser tolerada por la sociedad caleña, por eso hemos tomado la decisión de ofrecer hasta $20 de recompensa a quien nos de información que nos permita llegar a estos delincuentes que han atacado a una de nuestras uniformadas, una mujer valiente que sea toda la caleñidad", dijo Guillermo Londoño, subsecretario de la Política de Seguridad de Cali.



La agresión, habría ocurrido el pasado 29 de abril en el sector de Puerto Rellena, en medio de una serie de desmanes y hechos violentos.



La mujer denunció que hombres se tomaron el CAI, la arrojaron al piso, la golpearon, hurtaron sus pertenencias, la besaron y la agredieron sexualmente.



"Sin piedad empezaron a golpearme, a insultarme. Uno de ellos se me sube encima, me despoja de mi uniforme y me empieza a tocar, a golpear, a besar, a tocar mis partes íntimas", relató.

La Fiscalía priorizó la investigación del este caso y para ello, fue conformada una mesa de trabajo especial que cuenta con la participación de fiscales especializados con enfoque de género .