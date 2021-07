Boyacá: Minero atribuye rescate a un milagro tras seis días sepultado en socavón

En medio de la angustia de familiares, del esfuerzo de los socorredores mineros y el antecedente de hallar un primer cuerpo sin vida, se presagiaba una doble tragedia en una mina de carbón en Sativasur (Boyacá), pero tras seis días de búsqueda ocurrió el milagro, el segundo minero, atrapado por tonelada de rocas, fue hallado con vida.

Luis Eduardo Montañez Vargas, de 29 años de edad, al igual que su familia y los socorredores de la Agencia Nacional de Minería (ANM) no lo podían creer. “Quiero agradecerle mucho a Dios, porque estuvo conmigo durante estos seis días, ahí sepultado conmigo, estuvo conmigo y no me abandonó nunca”

Montañez Vargas en una declaración muy corta agradeció a su esposa, a su hijo, a su madre, hermanos y a quienes trabajaron para lograr su rescate.

“No bajaron la guardia hasta el final. Gracias Dios mío, porque pude salir vivo, porque pude ver a mi familia nuevamente, porque pude ver el cariño y el amor de la mucha gente hacia mi trabajo, hacia mí”, dijo muy emocionado Montañez Vargas que fue trasladado al hospital Regional de Duitama.

Sus palabras, permanentemente, eran de agradecimiento a las entidades e instituciones que estuvieron pendientes de él, “no me abandonaron en ningún momento, todos estuvieron muy atentos, a mis patrones, y a todos muchísimas gracias, a todos los compañeros de trabajo y mineros de todas partes, de varios municipios que se unieron para ayudarme”.

Entre tanto, el alcalde de Sativasur, Edison Aparicio, confirmó que Montañez Vargas fue hallado en condiciones estables, pero fue necesario trasladarlo al Hospital. "Él se encuentra en este momento hospitalizado, le están haciendo valoración, hidratando y esperamos que este viernes pueda dar declaraciones".

Por su parte, el director de la Oficina de Gestión del Riesgo de Boyacá, Germán Bermúdez, agradeció el trabajo de la ANM y a los organismos de socorro por las labores desarrolladas durante seis días.

Es de recordar, que Gerardo José Patiño Amariz, el otro trabajador que se encontraba atrapado, fue hallado sin vida, en la madrugada del mismo primero de julio.