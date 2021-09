Boyacá: Piden ayuda al Gobierno Nacional para recuperar la ciénaga de Palagua

En diálogo con la W, el alcalde de Puerto Boyacá, Jicly Mutis, dijo que es posible que la multinacional Mansarovar no cumpla, el próximo cuatro de noviembre, con su responsabilidad ambiental en los campos Jazmín y Campo Moriche.

"Para el cuatro de noviembre seguramente no van a alcanzar, y vamos a estar al pie del cañón, como se dice, y hasta que no se dé una solución definitiva no se puede dar un visto bueno por parte de nosotros ni de la Agencia Nacional de Licencias Ambientales (Anla) y de Corpoboyacá”, explicó Mutis.

Recordó que en junio y septiembre de 2020 Gestión del Riesgo de Puerto Boyacá logró establecer que la contaminación en Campo Moriche era mayor a lo que había reportado en su momento la multinacional.

Le puede interesar: Corporinoquia autoriza construcción de dos puentes metálicos en la vía al Cusiana

Con respecto a los más de 100 trabajadores directos que laboran en Mansarovar, según el mandatario municipal, se está haciendo el acompañamiento para que Ecopetrol los priorice y sigan con los contratos.

Hizo un llamado al Gobierno Nacional, para que ayude a recuperar la Ciénaga de Palagua, afectada por la contaminación y que tiene al 90% de los pescadores sin trabajo.

“Este es el segundo afluente de agua dulce más grande de Boyacá, aquí hay mucha gente por compensar (pescadores,) pero sobre todo las fuentes hídricas”, expresó.