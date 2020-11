Buscan a conductor manizaleño víctima del derrumbe en la vía Medellín-Quibdó

Un conductor manizaleño se encuentra desaparecido debido al deslizamiento presentado en la vía Medellín- Quibdó y su familia pide que sea buscado y rescatado.

Se trata de Johan Sebastián Quiroga, quien conducía por el sitio cuando se presentó el derrumbe y al parecer se fue al abismo producto de la emergencia. De acuerdo con sus familiares no tienen información de él desde el día viernes 13 de noviembre, por lo que están pidiendo a las autoridades que agilicen con su búsqueda.

“Entendemos que por las condiciones del terreno no se ha podido acceder con maquinaria pero estamos desesperados porque necesitamos encontrarlo y no están haciendo mucho, no ha bajado grupo de rescate, no ha bajado Policía, ni Ejército a buscarlo” afirma Laura Gonzáles, familiar de Quiroga, quien además explica que al ver que el hombre no estaba siendo buscado, decidió junto con sus familiares pagarle a un grupo de indígenas para que ayudara en el rescate.

Le puede interesar: Afectaciones en viviendas y vías de Caldas debido a las lluvias

La última información que obtuvo la familia sobre dicha situación es que encontraron partes del camión que el hombre conducía, como su placa y una llanta, pero que de él todavía no se sabe nada.