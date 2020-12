Cali tendrá toque de queda y ley seca por aumento de casos de COVID-19

Desde este jueves y hasta el próximo 16 de diciembre regirá en Cali el toque de queda y la ley seca, medidas adoptadas con el propósito de contrarrestar el alto contagio de COVID-19 que se presenta en la ciudad.

La Alcaldía indicó que las restricciones aplicarán entre la 1:00 a.m. y las 5:00 a.m.

"Hemos detectado una importante actividad en la ciudad en este horario que no tiene control, lo que nos obliga a tomar nuevas medidas de restricción que van a operar hasta el 16 de diciembre esperando una mejor respuesta de la ciudadanía, de lo contrario se tomarán medidas más fuertes”, dijo el secretario de Seguridad y Justicia, Carlos Alberto Rojas Cruz.

La ciudad se enfrenta a una situación de emergencia sanitaria, debido al alto nivel de ocupación de las unidades de cuidados intensivos UCI.

Según las autoridades de salud, del total de camas habilitadas en la capital vallecaucana para atender pacientes con coronavirus y otras patologías, solo el 10% están disponibles. Además, tres importantes clínicas de Cali ya no tienen capacidad para recibir pacientes en estado grave.

"No queremos que en la Navidad tengamos a un familiar en una UCI o perder a un amigo porque no se cuidó. El virus no se ha ido, disfrutemos de las fiestas decembrinas con nuestros familiares, evitemos las aglomeraciones, usemos siempre el tapabocas y hagamos un lavado permanente de manos con agua y jabón", señaló Miyerlandi Torres Agredo, secretaria de Salud de Cali.

El gobierno caleño también retomó la implementación del cordón sanitario en el centro de la ciudad para controlar aglomeraciones y adopción de medidas de bioseguridad en una zona visitada diariamente por 100 a 200 mil caleños.

Ocho cuadras en promedio, desde la carrera quinta con calle 14 y hasta la calle 16 tendrán controles de ingreso y salida donde se exigirá el uso del tapabocas, la toma de temperatura y la desinfección de manos.