Candidata denunció suplantación en Miranda, Cauca

La candidata a la Alcaldía del municipio de Miranda, Cauca, por la Alianza Verde, Alba Lucy Otero, denunció en la Fiscalía General de la Nación la suplantación de la que fue objeto por personas hasta ahora desconocidas.

La dirigente dijo que en medio de hechos que las autoridades competentes deben aclarar, su nombre fue inscrito a través de internet, como si fuese integrante del Partido Liberal.

Agregó que, cuando fue alertada de la situación, tuvo que acudir a diferentes instancias en Bogotá, y media hora antes de cerrarse el plazo para la inscripción, pudo obtener los documentos que le permitieron hacer el trámite respectivo en la Registraduría.

“Recibí los avales de mis candidatos al Concejo, y me dijo mi directiva del Partido que no me salió mi aval porque aparecía inscrita por otro partido”, agregó.

La aspirante agradeció a las directivas municipales y departamentales de Alianza Verde que le brindaron apoyo y solucionaron rápidamente estos hechos, que ya son de conocimiento de los órganos de control.