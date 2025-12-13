Paro armado: Defensoría pide al ELN no cometer acciones que pongan en riesgo a la población civil

La Defensoría del Pueblo lanzó una alerta urgente tras el anuncio del Ejército de Liberación Nacional (ELN) de realizar un “paro armado” de 72 horas en todos los territorios bajo su influencia, a partir del próximo 14 de diciembre.

Según el grupo armado, la medida se enmarca como una protesta contra lo que denomina el “neocolonialismo de Donald Trump”, en un contexto de tensiones diplomáticas luego de que el expresidente estadounidense afirmara que el presidente Gustavo Petro “sería el siguiente”, en referencia a las presiones de Estados Unidos sobre el régimen de Nicolás Maduro.

Para la Defensoría, este tipo de anuncios se traduce en amenazas y coerción contra comunidades enteras, imponiendo restricciones generalizadas a la movilidad y a la vida cotidiana. La entidad advirtió que los denominados “paros armados” incrementan el riesgo de desabastecimiento, limitan el acceso a servicios esenciales como salud y educación, paralizan economías locales y profundizan escenarios de confinamiento, desplazamiento forzado y otras violencias, incluidas las basadas en género.

El organismo recordó que estas conductas constituyen una forma ilegítima de control territorial y poblacional que recae principalmente sobre la población civil y que, además, infringen normas fundamentales del Derecho Internacional Humanitario (DIH).

En particular, vulneran la prohibición de actos o amenazas cuya finalidad sea aterrorizar a la población, así como la imposición de castigos colectivos y restricciones que afectan bienes indispensables para la supervivencia.

Ante este panorama, la Defensoría activó sus mecanismos de seguimiento, monitoreo y verificación territorial para identificar riesgos, acompañar a las comunidades y advertir a las autoridades sobre la necesidad de adoptar medidas inmediatas de prevención y protección.

Asimismo, hizo un llamado urgente al ELN para que se abstenga de ejecutar cualquier acción que ponga en riesgo la vida, la dignidad y los derechos de la población civil, y exhortó a las autoridades a garantizar seguridad, movilidad y acceso a servicios básicos, priorizando a los sectores más vulnerables.

