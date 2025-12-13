En Norte de Santander, empresas de transporte público terrestre están cancelando sus operaciones

Norte de Santander

En Norte de Santander ya se comenzaron a cancelar las operaciones de transporte público terrestre, por parte de algunas empresas, durante los días 14, 15 y 16 de diciembre, en rutas intermunicipales, tras anuncio del paro armado nacional del ELN.

“En atención a la situación de orden público que actualmente se presenta, se informa al público en general que la prestación del servicio de transporte de pasajeros será suspendida de manera temporal durante los días 14, 15 y 16 de diciembre del presente año”, informó a través de un comunicado, la empresa Catatumbo Traindls.

Agregó además en el escrito que: “Agradecemos la comprensión y el acatamiento de esta disposición, adoptada con el fin de salvaguardar la integridad y seguridad de nuestro personal y de los usuarios”.

Así mismo, la Cooperativa de Transportadores del Catatumbo - COTRANSCAT -indicó a través de un comunicado que “teniendo en cuenta las advertencias realizadas a la población civil de abstenerse de movilizarse por vías terrestres durante dicho período, así como con el fin de salvaguardar la integridad y seguridad de nuestros usuarios, conductores y personal operativo, la cooperativa no prestará el servicio de transporte público de pasajeros en la ruta Tibú-Cúcuta y Viceversa, durante las fechas y horarios anteriormente mencionados, reanudando operaciones una vez se restablezcan las condiciones de seguridad y orden público”.

En Norte de Santander, las autoridades están en alerta máxima ante el anuncio del ELN de adelantar un paro armado nacional de 72, que iniciaría este domingo 14 de diciembre a las 6:00 de la mañana y concluiría el 17 de diciembre a las 6:00 de la mañana.

En las últimas horas, desde la Brigada Quinta del Ejército Nacional se emitió la resolución 00010583 del 2025, donde se determina la suspensión del porte de armas de fuego y armas traumáticas en jurisdicción de esta brigada, comprometiendo a los municipios de Cáchira y La Esperanza, en Norte de Santander, así como a otros municipios de Santander, Antioquia y Cesar.