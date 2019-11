Carlos Caicedo pidió medidas de protección tras agresión del padre del 'Mello' Cotes

El gobernador electo del Magdalena, Carlos Caicedo, informó que impetró una serie de medidas de protección para evitar una nueva agresión del empresario Álvaro Cotes Vives, padre del exgobernador Luis Miguel Cotes, contendor de Caicedo en el pasado proceso electoral de octubre.

Caicedo indicó que "pedí un amparo policivo para que esa persona no se acerque, porque a mí me preocupa esa agresión contra mí, ahí estaba mi hija, que tal que estuviesen mis hijos menores y observen ese espectáculo".

Sobre el episodio Caicedo recordó que "él (Cotes) me agredió, así, sin son ni ton (...) no es la primera vez que lo hace, ya me había amenazado con arma de fuego. Intimida con matarme y lo dice en los escenarios sociales".

El pronunciamiento del gobernador electo se produce luego del episodio ocurrido en el aeropuerto ElDorado de Bogotá, en el que Álvaro Cotes Vives agredió física y verbalmente a Caicedo diciéndole, entre otras cosas, “asesino” y “elegido por las Farc”.

Esta situación generó reacciones y provienen del exgobernador Luis Miguel Cotes que se desmarcó al igual que su tía, la actual gobernadora Rosa Cotes de las palabras de Álvaro Cotes, asegurando que dichas palabras no los representa.

Por el lado de Caicedo, la alcaldesa electa de la ciudad Virna Johnson y el actual mandatario Rafael Martínez, destacaron que esa actitud revela la "desesperación, envidia y resentimiento del clan contra el gobernador electo".