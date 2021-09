Cayos pescadores de San Andrés: el basurero del Caribe

El archipiélago no es solo playa y turismo. Alberga una riqueza natural que debe conservarse no solo para el país sino para el planeta. En estas aguas habitan el 77% de los arrecifes coralinos de Colombia. En la travesía Caribe Respira visitamos el extremo sur de esta reserva, que comprende no solo las islas de San Andrés y Providencia, sino también los cayos Albuquerque y Bolívar, los cuales cuentan con cayos menores denominados cayos pescadores.

Junto a la Armada Nacional, Coralina, la fundación Youth for the Island y la tripulación del Tortuga I realizamos la limpieza submarina alrededor de estos cayos pescadores, y en medio del paraíso, la tristeza fue mayúscula al encontrar una enorme cantidad de basura en una porción tan pequeña de tierra.



foto (Augusto Puello)

El contraste es absoluto, basta ver el color de las palmeras y la arena para saber que algo distinto ocurre, en una imagen que impacta porque, además, las islas están separadas por menos de 100 metros de agua.

En el cayo pescador de Albuquerque encontramos todo tipo de basuras. Plásticos, vidrios, basura orgánica, jeringas, empaques de todo tipo, alimentos en descomposición y todo tipo de basura a medio quemar. También hay cambuches en precarias condiciones, roedores muertos y animales de granja deambulando por el lugar a pesar de estar estrictamente prohibido.



foto (Augusto Puello)

Lo que vimos en estos cayos es triste y de los sitios más complejos en cuanto al tema de disposición de basuras durante la travesía. El capitán Adolfo Hoyos, un hombre con profunda sensibilidad ambiental lamenta la situación. "Para los que amamos el mar esto es inconcebible, el océano nos da la vida, el 70% del oxígeno que respiramos, y encontrar esto en medio de un paraíso es degradante. Es una cosa que no cabe en ningún ser humano que tenga algo de humanidad", señala.

Mientras en Cayo Albuquerque se han registrado 16 anidaciones de tortugas y en cayo Bolívar van 9 más en este 2021, a los cayos pescadores no llega una sola al menos que se sepa, lo que marca a las claras una diferencia.

De acuerdo con el contraalmirante Hernando Mattos, comandante del Comando Específico de la Armada Nacional en San Andrés Isla, estos cayos son de uso exclusivo de los pescadores nativos y la comunidad raizal de la isla.

"Son utilizados como puntos para el desarrollo de la pesca artesanal, ellos traen elementos a estas islas y por lo general se quedan ahí, generando contaminación. Como Armada este año hemos adelantado varias jornadas de limpieza pero esas islas como tal no están en custodia nuestra. La jurisdicción en ese punto es de Coralina y Gobernación, pero velamos por concientizar a los pescadores acerca de la importancia y el cuidado del medio ambiente", dice.



foto (Augusto Puello)

En solo 3 horas de jornada de recolección, los voluntarios recogieron alrededor de 3 toneladas de basura en Albuquerque Pescadores, y una más más en Bolívar Pescadores. Un problema al que la Gobernación de San Andrés no ha prestado la suficiente atención.

Randy Manuel, secretario de Agricultura y Pesca del archipiélago, explica sin ningún sonrojo que en todo 2021 no se ha firmado ningún contrato o convenio que permita la recolección de basura de manera regular en estos cayos.

Promediando el mes de septiembre, la gobernación de San Andrés increíblemente continúa buscando "la manera más estratégica" para firmar un nuevo contrato de recolección.

"Se firmó un contrato de recolección el año pasado y se venció el 31 de diciembre de 2020. Este año no lo hemos realizado, estamos en búsqueda de la manera más estratégica de hacerlo, es la primera vez que visito los cayos como secretario y es lamentable el estado", dice el secretario de Agricultura y Pesca.

En resumen, ante la desidia de las autoridades políticas de la isla y la inconciencia de los pescadores, los cayos están perdiendo un potencial hogar de especies amenazadas como la tortuga verde, la tortuga carey y el caracol pala. La escasa porción de tierra, tan vital para la sobrevivencia de muchas especies, se la está tragando la basura que, también inevitablemente, por acción de la lluvia y la brisa termina en gran parte en el fondo del mar, amenazando a más de 2.700 especies marinas que habitan en los 35 millones de hectáreas que comprende la reserva de la biósfera Seaflower.