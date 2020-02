Choque entre alcalde de Cartagena y jefa de Talento Humano por nombramiento de asesora

Un oficio emitido por la jefatura de Talento Humano de la alcaldía de Cartagena, que le sugiere al alcalde William Dau retirar del cargo de asesora de transparencia a Lidy Ramírez, tiene molesto al mandatario, quien públicamente señaló que revisará el tema en detalle antes de decidir si retira o no a su funcionaria.

El oficio de la discordia, firmado por Marta Carvajal, jefa de talento humano, se conoció luego de que desde el Concejo Distrital denunciaran que la asesora Ramírez no cumpliría con uno de los requisitos para estar en el cargo. Lo que detallan desde Talento Humano es que “en la hoja de vida de la asesora Ramírez no hay cómo verificar que está acreditada la experiencia profesional, porque si bien se acredita su experiencia adquirida antes de su graduación, no aportó certificado que permitiera determinar la fecha de terminación académica de su pregrado, lo que impide verificar el requisito de experiencia exigido por el manual de funciones vigente”.

Ante esto, el alcalde Dau señaló, en declaraciones al noticiero local CNC, que lo tomó por sorpresa el pronunciamiento de Talento humano y que será él mismo quien revise ese expediente de contratación. “Me cogió por sorpresa la carta de Talento Humano: habíamos hablado brevemente del tema y yo le dije que así no que faltaban cosas por aclarar, entonces yo no voy a tomar ninguna decisión hasta cuando yo, personalmente, me cerciore cuál es la real situación con Lidy Ramírez”, expresó.

Además, Dau criticó que en Talento Humano hayan expresado que la contratación de la asesora se dio sin cumplimiento de los requisitos, cuando fue, según él, esa misma dependencia la que debió revisar ese aspecto previo a la contratación. “Yo tengo que averiguar quién, en Talento Humano, dio su visto bueno inicial. Porque dijeron que sí cumplía y ahora dicen que no, que no cumple”, anotó.

La W conoció que será hasta este viernes que se sepa la decisión del alcalde y que él mismo está insistiendo en mantener a su asesora Ramírez en el cargo, para evitar que su salida sea leída como una victoria del Concejo, que fue desde donde se alertó de la contratación, al parecer, irregular.

“No puedo tirar a una de mis funcionarias al agua así por así porque alguien mandó una carta, porque alguien la criticó. Adicionalmente, fíjense que quien más la está criticando es el concejal Barrios, el mismo que estuvo de gerente en el Fondo de Pensiones y quien está siendo procesado por eso, entonces, yo pienso que es posible que él esté asustado por el trabajo que está haciendo Lidy en contra de la corrupción”, concluyó el mandatario.