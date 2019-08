Choque entre gobernador de Boyacá y alcalde de Bogotá por propuesta de alza en peaje

A través en su cuenta en Twitter el gobernador de Boyacá, Carlos Andrés Amaya, rechazó la propuesta del alcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa, de incrementar el peaje Andes en 3.500 pesos.

“No alcalde Peñalosa, con Boyacá no. Boyacenses le hemos aportado mucho al desarrollo de Bogotá, y la ciudad nos ha abierto sus generosos brazos. La amamos, pero no aceptamos alza de peaje, que afectaría al Dpto. (… ) ¡Nosotros no podemos pagar errores cometidos!”, dice Amaya.

Ante esta declaración, el alcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa, le respondió que los “bogotanos pagan muchos peajes en Boyacá. Nunca nos inmiscuimos en las decisiones que se tomaron para implantar esos peajes. El tema es sencillo querido Gobernador: ampliamos la Autopista y la Séptima si se reajusta el peaje. De otra manera, no es posible hacerlo”.

Horas más tarde el gobernador Amaya, envió un nuevo mensaje, a través de un comunicado en el cual señala que se elevaría el valor de dicho peaje, por lo menos de 8.700 pesos hasta los 12.200 pesos, causando un incremento del 40 %.

“Los boyacenses le hemos aportado mucho al desarrollo de Bogotá, y la ciudad nos ha abierto sus generosos brazos. La amamos, pero no aceptamos el alza del peaje, que afectaría directamente al departamento. Se verían afectados los comerciantes, los agricultores que llevan a diario sus productos; los boyacenses que por mil razones tienen que viajar a la ciudad día a día”, dice.

Amaya insiste que de darse el alza, la afectación sería para por lo menos 15.300 propietarios de vehículos que se movilizan por la vía Tunja - Bogotá y viceversa a diario, según cifras de la Agencia Nacional de Infraestructura, ANI.