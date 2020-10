Cierran 13 establecimientos por no cumplir protocolos biosanitarios en Montería

Con jornadas pedagógicas en distintos puntos de la ciudad de Montería con el fin de verificar el cumplimiento de los protocolos biosanitarios en los restaurantes, bares y casinos, durante el fin de semana funcionarios de la Alcaldía de Montería con el acompañamiento de la Policía Metropolitana realizaron el cierre siete establecimientos de forma temporal y seis cierres preventivos por no cumplir con el registro de REEM, no tener la documentación comercial para operar, no aplicar los protocolos biosanitarios: como no tener control del ingreso de sus usuarios, incumplir con el control del aforo y la toma de temperatura.

La Secretaría de Tránsito con el apoyo de la Policía de Tránsito verificó el estacionamiento de vehículos en los alrededores de las zonas comerciales como La restaurantes y bares. Igualmente, se hicieron operativos de control para detectar que no se infrinjan las normas de tránsito y con el alcoholímetro detectar que los conductores no estén conduciendo bajo los efectos del alcohol.

En el balance de las dos jornadas (viernes y sábado) se realizaron 17 comparendos, ocho inmovilizaciones y se encontraron tres positivos de embriaguez.

Administración municipal advirtió que seguirán vigilantes para que se cumplas las normas de bioseguridad y evitar de esta forma el cierre de más locales comerciales y que no se eleven las cifras de coronavirus en la ciudad.