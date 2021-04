Colegios que están en alternancia seguirán implementando la presencialidad en Montería

La administración municipal informó que tras el receso de Semana Santa y dos semanas más que se dieron para el trabajo virtual de las instituciones educativas que están en alternancia, el lunes 19 de abril todos los colegios que están aprobados en este modelo seguirán implementando la presencialidad.

Así se determinó este 16 de abril, tras la reunión sostenida entre los integrantes del Comité de Alternancia Municipal (rectores de colegios públicos y privados, Ademacor y otros representantes del sector educación como institutos no formales para el trabajo y las universidades, entre otros), luego del concepto emitido por funcionarios de la Secretaría de Salud en lo concerniente al avance de la pandemia en la ciudad y el departamento.

Al tiempo se advirtió que los colegios que desarrollan la presencialidad deberán extremar las medidas de cuidado, como no ingerir alimentos durante las 4 horas de clases, usar el tapabocas, lavado de manos y distanciamiento físico.

“El proceso de alternancia ha sido un reto para todos: directivos, docentes, padres de familia, estudiantes, Secretaría de Educación y el gobierno local, departamental y nacional, dado que nadie esperaba esta pandemia y la idea es volver de forma gradual, progresiva y segura con la presencialidad, dependiendo de los índices y comportamiento de la pandemia”, dijo el secretario de Educación de Montería, Óscar González Herrera.

"Este es un proceso de lucha continua, seguimos entregando elementos biosanitarios y de protección personal; así mismo, el municipio, asumirá el pago y contratación de personal de servicios generales en los colegios oficiales, sobre todo los de la zona rural, para garantizar las condiciones de higiene y el retorno seguro de nuestros estudiantes a las aulas”, agregó el funcionario.

Pese a que la Asociación de Maestros de Córdoba-Ademacor, hace parte del Comité de Alternancia, dejaron claro que su voto fue negativo para el retorno a las aulas de manera presencial.

“Ese Comité de Alternancia está mal organizado, hay una desigualdad y por eso todo lo que lleva la administración municipal lo aprueban. Nosotros como organización sindical estamos pensando en retirarnos de ese Comité, porque ponen a votar a todos los funcionarios y eso no debe ser así. No estamos de acuerdo con el regreso a las clases presenciales en la modalidad de alternancia a partir del lunes, atendiendo que en Montería el número de contagios es significativo”, agregó el presidente de Ademacor, Ermen Martínez.

“En esta tercera ola se ha notado que el COVID ha venido con más fuerza, el contagio es más preocupante y teniendo en cuenta que llegan a las camas UCI de manera casi inmediata los contagiados, es más agresivo este COVID-19, nos preocupa. Además, está atacando a los jóvenes y a los niños, por eso Ademacor de manera contundente dijo no al regreso gradual a las clases en las instituciones educativas públicas. No podemos ser irresponsables, no podemos convertir los establecimientos educativos en focos de contagios”, advirtió el sindicalista.

Finalmente, sostuvo que “alrededor de 120 docentes en Córdoba han fallecido por COVID-19. En lo que va corrido de 2021, son 24 docentes que han fallecido por COVID-19 y es preocupante los docentes que están en UCI. Las inversiones que se han hecho son irrisorias y no llevan a que en los establecimientos educativos se tenga un ambiente de higiene, con elementos de bioseguridad”.