Comunidad Embera Chamí denuncia personas armadas en su territorio

Las comunidades Embera Chamí del territorio ancestral de San Lorenzo en el municipio de Riosucio, denuncian presunta presencia de personas armadas en sus tierras, quienes detienen a motociclistas y transeúntes en horas de la noche encapuchadas y vestidas de negro.

En un comunicado, la comunidad indígena de San Lorenzo manifiesta que el pasado fin de semana, en la madrugada del domingo, en el lugar conocido como el Filo de la comunidad de San Jerónimo, un Médico tradicional fue abordado junto con su acompañante por un grupo de personas armadas quienes manifestaron pertenecer a las FARC.

Por este motivo rechazan la presencia de grupos armados en su territorio, que atentan y ponen en riesgo la vida y convivencia del lugar, también explican que, no quieren que sus tierras vuelvan a ser víctimas de la violencia, guerra y el conflicto.

Aseguran además, que el territorio tiene actualmente medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos desde el año 2002, por la grave crisis humanitaria que se presentó en años anteriores.

Las peticiones que esta comunidad está realizando al gobierno departamental y nacional son garantías de no repetición, medidas de investigación, seguridad, protección y prevención de nuevos hechos que violan los derechos humanos y el derecho internacional humanitario. Sobre el tema, W radio se comunicó con la gobernadora indígena del lugar, Elizabeth Betancur, quien manifestó que no se iba a referir sobre el tema hasta que no se realicen las investigaciones pertinentes.