Con plantón en UAC rechazan beneficio de casa por cárcel del ex rector Ramsés Vargas

Los empleados de Uniautónoma, manifestaron inconformidad e informaron que no comparten la decisión que tomó un juez al beneficiar con la casa por cárcel al ex rector de esta alma mater, Ramsés Vargas, y a los ex miembros de la Sala General y del Consejo Directivo que auspiciaron la crisis institucional.

“No es posible que, ante la magnitud del daño causado en términos patrimoniales, sociales y morales, en el que muchos de los trabajadores perdieron sus propiedades y fueron sometidos a embargos por la imposibilidad de pagar sus obligaciones, se le dé al señor Ramsés Vargas Lamadrid, el beneficio de casa por cárcel, cuando la institución corre el riesgo inminente de perder el dominio de propiedad de los bienes, estimados en más de cien mil millones de pesos.” Indicaron los empleados mediante un comunicado.

Además, exigieron a la administración en cabeza de la rectoría, que se les entregue un informe detallado del estado actual de los bienes, así como información de los dineros recaudados en efectivo de las matriculas del semestre 2018-01, especificando donde se encuentran materialmente.