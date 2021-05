Concejal de San Antero habría evadido un puesto de control en pleno toque de queda

La W Radio conoció la polémica que ha generado la circulación de un vídeo en redes sociales en el que aparece el concejal del municipio de San Antero, Edgardo Arrieta, junto a otra persona transportándose en una motocicleta por el sector Playa Blanca, donde habría sido abordado por policías que adelantaban controles tras el toque de queda continuo decretado en 29 de los 30 municipios de Córdoba, desde las 8:00p.m. del 7 de mayo hasta 5:00a.m. de este lunes.

Sin embargo, en el vídeo se observaría al concejal del Partido Cambio Radical, cuestionando el procedimiento policial, el cual finalmente evadió según lo informado a este medio. Los hechos se habrían presentado en horas de la tarde del pasado 9 de mayo.

“Ese decreto lo están haciendo mal y no hay pedagogía. Aquí hay una ‘sirvengüenzura’, vayan a los pick-Up”, expresó el cabildante en medio del procedimiento.

Vídeo: cortesía.

Frente a lo ocurrido, este medio consultó con el concejal, quien a través de un escrito sostuvo que “no es la primera vez que esto sucede. He sido víctima de muchos ataques, incluyendo mi vida, dado que la policía tiene un claro objetivo contra mi persona, direccionada por mis enemigos políticos, sería bueno que le dieran explicación al pueblo por la ola de corrupción que he venido denunciando ante los organismos de control y mediante mis redes sociales con sus respectivas evidencias”.

“Tan extraña y clara es la actitud dolosa del policía que tengo certificación de la inspección central de policía donde consta que no tengo ningún comparendo, lo que indica una clara intención de difamar mi nombre y utilizar su posición para otros fines auspiciado por mis enemigos políticos”, agregó el concejal.

En ese sentido, se indicó a La W que no se impuso el respectivo comparendo debido a que no se habría logrado identificar al cabildante. “En estos procedimientos lo que se hace es solicitar apoyo y un vehículo para trasladar a la persona la estación más cercana e identificar por medio de la huella dactilar”, señalaron fuentes a este medio, pero el objetivo no se cumplió, pues el concejal se habría ido del sitio.

Cabe recordar que esta no sería la primera vez que el concejal protagoniza este tipo de situaciones. En mayo de 2020, habría participado en una fiesta en plena cuarentena, al parecer, sin cumplir las medidas de bioseguridad.

Mientras, el alcalde del municipio de San Antero, Lormandy Martínez, manifestó que “solo pido a la comunidad que respeten los decretos que son para preservar la salud y vida de todos”.

Es de anotar que el confinamiento total en Córdoba se decretó para todos los fines de semana del mes de mayo, debido a los altos indicadores de contagio del COVID-19 en el departamento.