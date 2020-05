Polémica en Córdoba por supuesta parranda en la que habrían participado concejales

En la supuesta parranda que habría tenido origen por un cumpleaños en medio de la cuarentena, habrían participado cerca de 20 personas, que al parecer, habrían omitido los protocolos para evitar un posible contagio del coronavirus en el municipio de San Antero (Córdoba), zona que recientemente, fue declarada NO COVID. Sin embargo, se mantienen medidas como el toque de queda.

En fotografías que han circulado en redes sociales, se observaría a un funcionario de la Alcaldía de San Antero, identificado como Eduardo Barroso y a los concejales de Cambio Radical, Edgardo Arrieta y Carlos Manuel Diz, este último también exaspirante a la Alcaldía de San Antero y familiar del condenado exsenador Martín Morales Diz.

Los registros mostrarían que habría una cercanía de rostros sin tapabocas y otros asistentes sostienen botellas y copas.



Foto: Cortesía

En las fotos solo se ve a una persona con tapabocas.

Desde el municipio de San Antero, el secretario de Gobierno de esa zona costanera, Leonel López, informó que por lo pronto solo se tiene conocimiento de las fotografías y que se adelantan las investigaciones del caso para establecer qué fue lo que realmente ocurrió.

Este medio intentó buscar reacciones por parte de los concejales y el funcionario. Sin embargo, solo se obtuvo respuestas por parte de Carlos Manuel Diz, quien sostuvo que "en estos momentos no podría decir fecha de esa foto, porque fui aspirante a la Alcaldía de San Antero, y me tocaría empezar a revisar los archivos. Lo que estoy seguro es que no es posible que sea del 14 de mayo del 2020".

Lo cierto es que, la Procuraduría Provincial de Montería, asumió el caso y adelanta las indagaciones para determinar si hay o no lugar a una falta disciplinaria.

