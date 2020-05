Profesora del Chocó lidera iniciativas para quitar el hambre a población vulnerable

Como es bien sabido, el país cuenta con muchos territorios a los que se le han hecho promesas y no se ha cumplido. Uno de ellos es el Chocó, que ahora necesita de la ayuda de los colombianos para salir adelante en medio de la pandemia.

Ana Julia Hidalgo, profesora de trabajo social de la Universidad Tecnológica del Chocó, compartió que lidera una iniciativas para ayudar a erradicar el hambre en la población más vulnerable.

“Lo que hago es acompañar a los grupos y ayudo a organizar la donatón que ha estado girando por todo el país. Hemos recogido alimentos en especia y recursos”, contó Ana Julia.

Del mismo modo, comentó que las personas en situación de calle están siendo ayudadas con comida y una mano amiga que tanto se necesita en esta época.

En cuando a la parte académica, la profesora afirmó que han estado en coordinación con universidades internacionales para llevar a cabo foros, congresos “para capacitarnos frente al tema de la pandemia y enviar mensaje a la comunidad de cómo tratar el tema”.

“En temas de educación, el Chocó es un departamento que no es interconectado. Indica que no hay acceso a nuevas tecnologías y además no hay esa tecnologías, el Chocó es rural disperso”, concluyó.