Concejal en Ocaña denuncia amenazas de presuntos integrantes de grupos armados

La dirigencia política en el municipio de Ocaña ha denunciado en varias oportunidades, las amenazas e intimidaciones de las que vienen siendo víctimas por desconocidos o presuntos grupos irregulares.

El concejal del Centro Democrático Jhon Jairo Suárez reveló que fue declarada objetivo militar por un grupo armado “he recibidos unos mensajes de texto donde me dicen que no he querido aportar y colaborar con la organización”.

“En algún momento me habían enviado un mensaje pidiéndome cinco millones de pesos mensuales para poder permanecer en Ocaña, el mensaje señala: al no querer aportar y colaborar con la organización, ordenamos incluirlo en el listado como objetivo militar”.