Concejo de Cartagena aprobó vigencias futuras, pero le dijo no a proyectos clave

Las relaciones entre el Concejo Distrital de Cartagena y el alcalde William Dau empiezan a tornarse menos tensas. Así lo evidencia la reciente aprobación de vigencias futuras por parte de esa corporación, por $65 mil millones, con lo que la administración Distrital podrá arrancar el 2022 con contratos de aseo, vigilancia y alimentación de los colegios, operación de alumbrado público, atención a adultos mayores y la reparación de vías como La Perimetral.



“Esta es una muestra clara de que pese a las diferencias ideológicas que tenemos con el Concejo, porque las seguimos teniendo, sí se puede trabajar dentro del marco del respeto y la coherencia por el bienestar de la ciudad, que es lo único que debe primar”, dijo el alcalde Dau, en un tono mucho más cordial que de costumbre.



Al suministro de alumbrado público serán destinado $6 mil millones, en el contrato de aseo y vigilancia de las sedes educativas se invertirán $13 mil millones, para el programa de alimentación escolar el Distrito contará con cerca de $6 mil millones, a la atención a adultos mayores serán destinados $520 millones y para la malla vial, dentro de ellas la Perimetral, se destinan $4.300 millones.

Sin embargo, la corporación edilicia rechazó 10 proyectos de infraestructura que fueron incluidos a última hora, dentro de los cuales están la terminación de cuatro puestos de salud inconclusos desde el gobierno de Dionisio Vélez, la remodelación al edificio Galeras, sede del Concejo, y la continuidad de las obras de reparcheo vial que empezaron en agosto.



El concejal de La U, César Pión, indicó que le dieron la oportunidad al Gobierno de que las vigencias que tenían inicialmente fueran reformadas completamente, pero que hubo razones legales para negar algunas de las iniciativas de infraestructura.



“A los hospitales no podíamos darles vigencias futuras porque carecen de póliza, eso no se puede. Igualmente, no podíamos darles vigencias futuras a obras que no planificaron con tiempo y en eso la administración tiene que revisarse y mirar que faltó planificación”, dijo Pión.



El alcalde Dau advirtió que volverá a presentar las vigencias futuras para no frenar esos proyectos clave el 31 de diciembre de este 2021. “Creo que la ciudadanía de Cartagena merece mejor trato, más amor y más respeto de parte de los concejales y por eso voy a meter nuevamente la solicitud de vigencias futuras para que los aprueben, porque muchas de esas son vigencias futuras solo en tiempo”, explicó el mandatario.



Esa nueva iniciativa, el gobierno local podrá presentarla en los próximos días y si es necesario, el alcalde podrá llamar al Concejo a sesiones extraordinarias.