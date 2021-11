En medio de denuncias, despiden al Director de Salud Pública de Cartagena

La Oficina de Talento Humano de la Alcaldía de Cartagena declaró insubsistente al director de Salud Pública, Óscar Lindo. El despido de ese funcionario, que se conoció esta semana, empieza a generar críticas en esa capital porque se da en medio de denuncias que él venía haciendo sobre supuestas fallas en la ejecución de un contrato.



El propio Lindo informó, a través de un comunicado de prensa, que su salida está relacionada con un correo en el que le respondió al Concejo Distrital que el Centro de Operaciones de Emergencias en Salud Publica “COESP”, tras un año de existencia, no evidencia resultados positivos para la salud pública del Distrito.



“Al cuestionario previamente enviado por el Concejo respondí que el proyecto en mención, no conviene a la ciudad, ya que no le aporta ningún beneficio. Una vez envié las repuestas a las preguntas del cuestionario, recibo contra entrega por el correo institucional el decreto de insubsistencia”, denunció.



En su comunicado, el ahora exfuncionario indicó que además de que se ha mostrado resultado, ese Centro tiene detrás a personas que también son funcionarias del Distrito.



“La presunta irregularidad, que motiva mi despido, es la denuncia de la existencia de duplicidad de funciones entre contratistas y trabajadores de la planta del DADIS (Departamento Administrativo Distrital de Salud) de un proyecto denominado Centro de Operaciones de Emergencias en Salud Publica “COESP”. Este fue creado por un grupo de exfuncionarios que luego de perder el concurso de méritos, se refugiaron en esta figura con la complicidad de la directora, quien funge como supervisora de este contrato”, se lee en la comunicación.

Ante estas denuncias, la directora del Departamento de Salud, Johana Bueno, indicó a La W que no es cierto que el COESP no esté dando resultados y que el señalamiento de Lindo, de que se replican funciones ya fue desvirtuado por la Contraloría Distrital.



“Esto no se creó de la noche a la mañana, viene de desde 2018, pero nadie quiso prestarle atención, hasta esta administración en la que decidimos valorar la importancia que tiene para el Distrito este programa. A principio de año esta situación fue denunciada ante los entes de control, quienes se pronunciaron concluyendo que no se observa similitud con las funciones establecidas en el manual de funciones de los empleados (del Departamento de Salud)”, dijo Bueno.



El alcalde William Dau aún no se ha pronunciado sobre este polémico despido.