España da luz verde al aporte de 100 millones a la OTAN para la defensa de Ucrania

Según informó el Ministerio de Defensa, se trata de una contribución voluntaria de España para la participación en el sistema de la Lista Priorizada de Requerimientos de Ucrania en 2025.

Bandera de España y Ucrania. Foto: Getty Images

Bandera de España y Ucrania. Foto: Getty Images / Oleksii Liskonih

El Gobierno español autorizó este martes 22 de diciembre, la aportación de España a la OTAN por un importe de 100 millones de euros para contribuir a la asistencia de la defensa de Ucrania, mediante el fortalecimiento de sus capacidades defensivas.

Según informó el Ministerio de Defensa, se trata de una contribución voluntaria de España para la participación en el sistema de la Lista Priorizada de Requerimientos de Ucrania en 2025.

Esta contribución responde a la necesidad trasladada por el Consejo Atlántico de la OTAN.

La Lista Priorizada de Requerimientos de Ucrania (PURL, por sus siglas en inglés) es uno de los pilares de la estrategia política y diplomática surgida de la 71ª Sesión Anual de la Asamblea Parlamentaria de la OTAN, celebrada en Liubliana (Eslovenia), basada en los acuerdos alcanzados por los países aliados en la Cumbre de La Haya de junio de 2025.

La participación de España en PURL se enmarca en el Acuerdo Marco General entre el país y la OTAN, firmado el 6 de noviembre de 2025, y tiene su fundamento en el compromiso español de asistir a Ucrania en el ejercicio de su derecho de defensa individual.

