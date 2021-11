Contraloría abrió indagación por subsidio de transporte en Bucaramanga

El ente de control quiere detectar o determinar si hay algún tipo de daño fiscal por los giros monetarios constantes que se hacen desde el municipio al ente de gestor. Metrolínea S.A.

La otra indagación es para definir los reproches que se han hecho por la tarifa diferencial para personas como adultos mayores de 60 años, deportistas, y estudiantes de estrato 1,2,3.

El contralor Rolando Noriega, dijo que se han recibido varias denuncias sobre la falta de control para detectar que deportistas sigan en sus entrenamientos o jóvenes que realmente estén movilizándose para ir a estudiar.

"Lo que queremos ver es si el municipio tiene la facultad y capacidad de expedir este acto administrativo de tarifa diferenciar o si el Área Metropolitana y mirar cómo fue la reglamentación con la implementación porque hay denuncias de que no se sabe si estudiantes tiene tarifa diferencial y no sabe o se controla se se traslada a estudiar o no", señaló.

Dijo que esta investigación preliminar durará 6 meses, etapa de en la que se definirá si hay responsabilidad fiscal o debe archivarse.