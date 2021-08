Contraloría emitió dos alertas sobre funcionamiento del PAE en Risaralda

La Contraloría empezó el pasado lunes un recorrido por los 32 departamentos del país para verificar el cumplimiento del Programa de Alimentación Escolar debido a las constantes denuncias que se han registrado sobre irregularidades.

En las últimas horas fue el turno para Risaralda y tras la visita realizada a los 12 municipios no certificados (no incluye Pereira y Dosquebradas), los delegados de la Contraloría dieron una buena calificación al departamento y aseguraron que en esta región hay buen manejo del PAE.

“Quedamos satisfechos y contentos porque recibimos una muy buena calificación, no se encontraron inconsistencias ni irregularidades, por lo tanto, se demuestra con esta visita de inspección que la Gobernación viene ejecutando en debida forma los recursos”, aseguró el gobernador de Risaralda, Víctor Manuel Tamayo.

Pese a que la calificación en términos generales fue positiva, Lina María Aldana, contralora delegada en Risaralda, alertó tras un minucioso recorrido por varias instituciones educativas en el departamento que se requieren más recursos de la Unidad de Alimentos para Aprender para garantizar la cobertura del PAE en Risaralda.

Aldana también alertó sobre el estado de las 270 cocinas dispuestas para la preparación de alimentos para los niños de Risaralda, pues muchas de ellas no cumplen las condiciones para la preparación de los comestibles.

"En las visitas que realizamos a las instituciones educativas, al proveedor y al secretario de educación, encontramos situaciones que deben ser de especial vigilancia. La primera de ellas corresponde a que a todos los niños que se encuentan matriculados en el Simac no les entregan el 100 % de la alimentación, esto quiere decir que no tienen el 100 % de cobertura; lo anterior, porque la Unidad de Alimentos para la Educación no asigna los suficientes recursos para que esta situación se dé de manera efectiva. Nuestra segunda observación es que las cocinas, que son 270, no se encuentran en óptimas condiciones para su funcionamiento en caso de que la disposición del Gobierno nacional sea la entrega de preparación en sitio", explicó Aldana.

Actualmente son 28.100 estudiantes de los 12 municipios no certificados de Risaralda los que se benefician del PAE y los paquetes nutricionales se están entregando para el consumo en casa a los padres de familia.