Contrato en San Pelayo, Córdoba fue entregado a la familia de un concejal

En San Pelayo Córdoba, la alcaldía de Harving Espitia Arteaga, del partido Conservador, habría entregado un contrato por 354 millones de pesos a una empresa de la familia del Concejal Danovis Medrano, de la misma colectividad, esto para entregar mercados a familias vulnerables afectadas por la pandemia.

En los datos de la Fundación Integral y Social de Colombia, aparece la dirección del papá del Concejal, y el número de contacto, sería el mismo número telefónico del concejal Conservador, según soportes de la Cámara de Comercio y de la página web de la Fundación.

Carlos Andrés Galván, periodista , Director y Fundador de Periódico en San Pelayo Córdoba aseguró en Sigue La W que "yo hice la denuncia con documentos públicos, pero no estoy acusando a nadie, no soy el ente de control, solo informo. Han pasado dos meses desde que se habla de este tema y no han dado la cara".

"Las personas quedaron atónitos por hacer una contratación de esta manera" agregó.