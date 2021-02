Cuatro años y nada: las promesas incumplidas de la reconstrucción de Mocoa

Yolanda Córdoba, damnificada por el desastre en Mocoa y presidenta de la veeduría Renacer, explicó en Sigue La W que, a pesar de las estadísticas entregadas por la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo, en Mocoa “no hay 20% de construcción de vivienda, sino un 0%”

La comunidad damnificada “está desesperada”, puesto que ha “pasado situaciones realmente difíciles”. “Queremos que el Gobierno Nacional se ponga la mano en el corazón y actúe”.

Esta avalancha en Mocoa, que ocurrió el 31 de marzo de 2017, “nos afectó a todos, psicológica y económicamente. Hay muchas personas que viven en hacinamiento y se han tenido que devolver a la zona del desastre”, lo cual presenta un riesgo.

Por su parte, María Elena Benítez, damnificada de Mocoa, habló con rabia y frustración: “no tuve cabeza para dejar papeles. Lo único que necesito es que me den casa. Hasta el 31 de marzo, que sea el último día. No vayan después a matarnos los antimotines”.

La Contraloría General viene adelantando una auditoría y visita al municipio de Mocoa, en el departamento de Putumayo, afectado por una avalancha en la noche del 31 de marzo y la madrugada del primero de abril de 2017. Para el ente de control no hay avances en las obras: el Hospital José María Hernández está a medias, el acueducto abandonado y de las viviendas prometidas solo está el lote.