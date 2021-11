Daño en tubería de conducción deja sin agua potable al 40% de Cartagena

El 40 por ciento de Cartagena está sin el servicio de agua potable desde la mañana de este miércoles, por un daño en un tramo de la tubería de conducción de agua cruda ubicado en inmediaciones del barrio Manzanares, según reportó la empresa Aguas de Cartagena (Acuacar).



Esa compañía indicó que ya están trabajando con maquinaria amarilla en la zona en la que se presentó el daño, pero precisó que aún no está clara la magnitud de la avería. “Hasta tanto Acuacar no concluya las excavaciones de rigor para descubrir la red impactada, no se determinará la magnitud del daño detectado en una unión de dos redes del acueducto que transportan agua cruda y tienen de 36 pulgadas de diámetro”, indicaron en un comunicado.



Desde las 9:30 de la mañana el servicio fue suspendido en unos 100 barrios en las tres localidades de la capital de Bolívar. Aunque no está clara la gravedad del daño, la empresa encargada del suministro de agua indicó que estima reestablecer el servicio a las 9 de la noche de este miércoles.

Los barrios afectados en el norte cartagenero son: Crespo, Daniel Lemaitre, Canapote, Santa Rita, parte alta El Espinal, Loma de Diamantes de Torices; urbanizaciones Cielo Mar, La Española, Tequendama, y el corregimiento de La Boquilla; en las Faldas de La Popa: La Paz, Petare, Loma Fresca, Republica del Caribe, Paraíso II, Los Comuneros, La María parte alta, Palestina, Petare, Paulo VI, Pablo VI, Nariño, San Bernardo de Asís, San Vicente de Paul, sector la Esperanza, Las Delicias, La Candelaria, La Esperanza, San Francisco, 7 de Agosto, La María, Lomas de San Francisco, partes altas de Amberes y España.

En el suroriente está afectados: Olaya Herrara en todos sus sectores, Las Palmeras, y las urbanizaciones Los Cocos y Sevilla; Chapacuá, Los Cerezos, 13 de Junio, Chiquinquirá, La India, Las Margaritas, Madrigal, Nuevo Milenio, El Gallo, Villa Rosita, y los barrios aledaños a la Terminal de Transporte.



También estarán sin agua los barrios alimentados por el tanque Las Lomas: Nuevo Paraguay, Paraguay, Las Lomas, Monserrate, Junín, Piedra Bolívar, Manzanares, 9 de Abril, Las Brisas, Altos de San Isidro, San Isidro, Nueva Granada, Bosquecito, Altos de Nuevo Bosque, La Conquista, Los Cerros, La Campiña, Zaragocilla, en sus sectores El Progreso, El Libertador; parte alta de Escallón Villa; urbanizaciones El Mirador de Zaragocilla, Parque de Zaragocilla; Armenia, Andalucía, sector Sena, El Cairo, Escallón Villa, Los Calamares, Los Ejecutivos, Chiquinquirá.