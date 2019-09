Debate de candidatos a la Gobernación de Santander se convirtió en un "rifirrafe"

En el cuarto debate que se realizó con los candidatos a la Gobernación de Santander, se presentaron varios enfrentamientos entre los dirigentes políticos debido a varias acusaciones y ofensas del exsenador por el Polo Democrático, Leonidas Gómez, hoy candidato a la administración departamental.

El primer tema que se tocó fue sobre el fracking y el respeto al medio ambiente, en el que el candidato Gómez aseguró que la Corporación Autónoma Regional de Santander (CAS) está en manos del clan Aguilar. Además, agregó que la Corporación para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga (Cdmb), otra autoridad ambiental, estaría a cargo de Fredy Anaya, actual candidato a la Alcaldía de Bucaramanga.

Luego de varias acusaciones, Gómez se refirió al relleno sanitario El Carrasco, que actualmente pasa por una crisis ambiental. Aseguró que antes de que se le dé el cierre definitivo, mete al basurero a los demás candidatos, que son Ángela Hernández, Emiro Arias, Mauricio Aguilar, Elkin Bueno y David Suárez. Estando en las instalaciones del canal regional Tro, en donde se transmitía el debate, dijo que ese escenario olía mal por quién estaba en el recinto.

En un momento del debate, Leonidas Gómez tuvo la intención de bajarse los pantalones como Antanas Mockus. Sin embargo, dijo que no lo haría por respeto a la exdiputada Ángela Hernández.

“Reitero que yo soy un pobre diablo que no ha podido estudiar y Antanas Mockus me pidió que les enviara un saludo (se levanta de su puesto y comienza a ajustarse la correa) pero por respeto a la candidata, no lo hago”, dijo Gómez.

En otro aspecto, el candidato Mauricio Aguilar, al recibir tantas ofensas de Gómez, se paró del puesto, le extendió la mano y le dijo que por cada grosería, él les cumplirá a los santandereanos. Ante esto, Leonidas Gómez le dio la espalda a Aguilar y a las cámaras con las que se grababa el debate.

“Yo quiero invitar a que, por cada insulto, yo le llevo un proyecto a Santander”, dijo Mauricio Aguilar, mientras le extendía la mano a Gómez.

Entre tanto, el candidato Emiro Arias señaló que la actitud de Gómez en el debate es “lamentable”.

“Lamentable encontrarnos en un debate de ideas y de fuerza, Gómez y sus aliados son de la corrupción, Juan Fernando Cristo es aliado de Ramiro Suárez que está preso por paramilitarismo en Cúcuta”, dijo Arias.

Finalmente, el candidato por el Polo recalcó que su “maestro” en temas políticos es Rodolfo Hernández, actual alcalde de Bucaramanga.