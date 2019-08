Denuncian acciones vandálicas contra campaña del 'Mello' Cotes en Magdalena

El candidato a la Gobernación del Magdalena, Luis Miguel Cotes, denunció ser víctima de ataques vandálicos contra su publicidad.

(Lea también en W Radio: Carlos Caicedo denuncia actos vandálicos contra su campaña a la Gobernación del Magdalena)

En un comunicado, Cotes aseguró que “¡Por favor, no más guerra sucia! ¡Ya está bueno! Fuimos víctimas de hurto, daño en bien ajeno y vandalismo en nuestra publicidad. No sigan sembrando odios, no sigan dividiendo a la sociedad”.

“Invito respetuosamente a todos aquellos que se han ensañado en destrozar las vallas, paraderos, rompetráficos y mogadores donde hemos hecho publicidad, que nos den la oportunidad de escuchar lo que proponemos para seguir transformando el Magdalena”, afirmó el exgobernador.

En la información de prensa el candidato aseguró que ya puso en conocimiento estos hechos ante la Fiscalía General de la Nación.

Esta es la segunda denuncia que se presenta de estas características, luego que en su momento el candidato a la Gobernación Carlos Caicedo denunciara actos vandálicos contra la publicidad de su campaña en distintos puntos del departamento.