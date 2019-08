Denuncian contaminación al río Fundación por vertimientos de aguas sin tratar

Una problemática de contaminación se ha presentado en el municipio de Fundación (Magdalena) luego de la ruptura de una membrana de un tanque de oxidación de aguas residuales y los fluidos, sin ningún tipo de tratamiento, pasaran al río Fundación, principal afluente de la zona y que desemboca en la Ciénaga Grande de Santa Marta.

De acuerdo con Leonor Gómez, denunciante, "esta agua sucia está llegando directamente al río, pasando por un cultivo y después al afluente sin ningún tipo de tratamiento. Es una situación preocupante de contaminación en el que nos vemos afectados todos".

Esta problemática, según la denunciante, se ha presentado desde hace dos meses sin que haya respuesta de la administración municipal de Fundación, máxime cuando el canal de conducción de las aguas está pasando por cultivos.

Al respecto, Ricardo Torres Benjumea, gerente de Aguas del Magdalena -la empresa que se encargó de construir la infraestructura- aseguró que el tanque de oxidación fue víctima de actos vandálicos

"Estamos hablando de una laguna de oxidación que hace dos años se terminó y que vándalos en la primera oportunidad hurtaron la geo membrana de la laguna y eso fue pretexto para que (la obra) no se recibiera. La infraestructura hay que custodiarla porque luego ocurrió que el contratista repuso la membrana y se la robaron de nuevo", anotó Torres.

Al parecer la administración municipal ha puesto trabas para recibir la obra -que ha sido avalada por la interventoría- y, mientras tanto, se presentan este tipo de acciones que "están afectando a la comunidad".

"No obstante que es nuestra responsabilidad, nuevamente estamos reparando la membrana y esperamos que la alcaldía reciba la obra y coloque un vigilante para la infraestructura porque si no estamos ante un evidente detrimento patrimonial dejando claro que no es responsabilidad de Aguas del Magdalena", remarcó el gerente de Aguas del Magdalena.