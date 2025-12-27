Nuevo límite de inembargabilidad de NEQUI y Daviplata: Vigencia y topes explicados

Imagen de referencia y logos de Nequi y DaviPlata. Fotos: Getty Images / Nequi / DaviPlata

Para millones de colombianos que han migrado sus finanzas diarias a las plataformas digitales, la seguridad de sus recursos no solo depende de las claves, sino también de la protección legal frente a procesos judiciales.

Al cierre de este 2025, herramientas como Nequi y Daviplata han dejado de ser simples billeteras digitales para convertirse en una de las herramientas más importantes del ahorro.

Una de las principales dudas de los usuarios es qué sucede si enfrentan un proceso de embargo por deudas civiles o comerciales y si existe un tope de dinero que los bancos no puedan tocar.

Si usted utiliza estas aplicaciones para recibir su sueldo o guardar sus ahorros, a continuación le explicamos el nuevo límite de inembargabilidad para 2026 y cómo funciona esta protección legal.

¿Qué es el límite de inembargabilidad?

En Colombia, la ley protege una parte de los ahorros de los ciudadanos para garantizar su subsistencia mínima. Este “monto de inembargabilidad” es una cifra establecida por la Superintendencia Financiera que se actualiza anualmente y que obliga a las entidades bancarias a dejar intactos los fondos de los usuarios hasta cierto tope, incluso si existe una orden judicial de embargo.

Para la vigencia que comprende desde el 1 de octubre de 2025 hasta el 30 de septiembre de 2026, la Superfinanciera ha actualizado los montos basados en el Índice de Precios al Consumidor (IPC).

¿Cuál es el limite máximo de inembargabilidad?

Según la reciente Circular de la Superintendencia Financiera, emitida en octubre de 2025, el límite de inembargabilidad de los depósitos de ahorro para este nuevo ciclo se ha fijado en $55.099.308 pesos.

Esto significa que, si usted tiene una cuenta de ahorros tradicional o un depósito en una billetera digital, y su saldo es inferior a este monto, el banco no puede congelar sus fondos por orden de un juez en procesos ejecutivos como lo son deudas con particulares, bancos o empresas de servicios.

¿Cómo funciona el limite en Nequi y Daviplata?

Existe una confusión común sobre si Nequi y Daviplata funcionan igual que un banco tradicional. La respuesta técnica es que, al ser Depósitos de Bajo Monto, gozan de la misma protección que una cuenta de ahorros convencional en cuanto a inembargabilidad.

Sin embargo, hay una restricción propia de estas plataformas que usted debe conocer:

Tope de saldo: Por normativa legal, estas billeteras tienen un límite de saldo mensual de aproximadamente $10.900.000 pesos.

Por normativa legal, estas billeteras tienen un límite de saldo mensual de aproximadamente pesos. La ventaja: Como el límite de saldo de la billetera es mucho menor al tope de inembargabilidad de la Superfinanciera, que son 55 millones, en la práctica, la gran mayoría de los fondos en Nequi y Daviplata resultan inembargables para deudas comunes, ya que es imposible superar el tope de protección dentro de la aplicación.

¿Qué puede hacer si le embargan su cuenta por error?

A pesar de existir el tope legal, en ocasiones los sistemas automatizados de los bancos realizan el bloqueo preventivo de las cuentas.

Si esto le sucede y su saldo es inferior al límite de ley, usted debe hacer lo siguiente:

Solicitar el desembargo: Presentar una comunicación ante la entidad financiera, ya sea Nequi, Daviplata o un Banco citando la Circular de la Superintendencia Financiera más reciente. Certificar el origen de los fondos: Demostrar que el dinero depositado hace parte de sus ahorros personales protegidos por el beneficio de inembargabilidad. Acudir a la Defensoría del Consumidor Financiero: Si el banco se niega a liberar los fondos protegidos, puede interponer una queja formal ante esta instancia o directamente en la página de la Superfinanciera.

