Denuncian falsos positivos en Santander por involucrar a líderes sociales en un secuestro

Por el secuestro extorsivo que se le hizo a Mayerly Santos, esposa de un palmicultor que fue plagiada en Sabana de Torres en mayo del 2019, fueron capturados dos líderes, Rosendo Duarte Ureña, que es de la Asociación de víctimas de desplazamiento forzado y Brian Harnache que laboraba en la comisión de la verdad.

Maria Socorro Abril, esposa de Rosendo Duarte, denunció que la captura de estas personas se convirtió en un falso positivo jurídico que vendría haciéndose desde el Gobierno de Úribe y que actualmente se hace bajo Iván Duque.

"Nosotros no estamos involucrados en este secuestro, nos sorprende, no tenemos nada que ver con secuestro, siempre acompañamos a las víctimas que han sido secuestradas en Sabana de Torres, creemos que esta es la continuidad de un proyecto que quedó pendiente de Álvaro Uribe y que lo está ejecutando Iván Duque, es una persecusión en contra de los líderes, es una forma de callarnos, de sacarnos de lo público, Rosendo Duarte denuncias muy fuertes, y hemos tocado los cayos, esto es una política que Duque, la vino cumplir, se venía venir esta persecusión jurídica, estos montajes jurídicos, estos falsos positivos jurídicos, es una forma de fomentar el terror para que no denuncien", dijo.

Por el secuestro de Mayerly Santos, ya están capturados cuatro personas, entre esas, los dos líderes que , según sus familiares no estarían involucrados en este caso.