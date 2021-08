Denuncian incumplimiento de entrega de viviendas en Santander con Fiduagraria

En el 2018, a través de un programa del Ministerio de Agricultura se financió la entrega de 45 viviendas a víctimas del conflicto armado o población vulnerable.

Los inmuebles iban a ser distribuidos en Charalá, San Gil, Curití, Simacota, Galán, Rionegro Vélez y Sabana de Torres, sin embargo, han pasado casi cuatro años y no han cumplido con ese compromiso.

Este beneficio se realizó con Fiduagraria, entidad que comenzó el proceso de contratación y asignó un consorcio representado por Darío Pedroza.

Los proyectos de vivienda iniciaron a construirse entre mayo y junio de este año, pero, según los afectados, los responsables han sacado excusas de que por crisis sanitaria y pandemia no hay materiales.

El último plazo para entregar, aunque sea el 50% de avance de la obra, era hasta el 31 de agosto, pero, a pocos días de vencerse esa fecha, no hay ni una viga en los ocho municipios de Santander.

La W ha intentado contactarse con el Ministerio de Agricultura, Fiduagraria y con Darío Pedroza del consorcio encargado de la obra, pero, ninguna de las entidades ha respondido para conocer la versión del retraso.

Entre tanto, el secretario de Vivienda de Santander, Fabián Andrés Vargas, se pronunció al respecto, y aclaró que esta problemática no le corresponde al departamento, sin embargo, se pidió explicaciones de lo sucedido.

"Son 800 familias que esperan, y por dificultades del ministerio y problemas de orden público en mayo, no se han iniciado, no hemos podido tener un cronograma del inicio de obras, hacemos un acompañamiento a los municipios, actualizamos datos, hemos hecho dos requerimientos este año, por la preocupación de que estas familias no han obtenido el subsidio de vivienda, hemos preguntado para saber si los contratistas van a incumplir".

Una de las víctimas, Mayerlis San Juan, quien fue beneficiada en Vélez con una vivienda, dijo que le preocupa que finalmente se queden sin su inmueble.

"Ya llevamos de tres años y medio a la espera, nos han hecho visitas, nos socializan, pero a la fecha nada, según Fiduagraria, el incumplimiento es desde el Contratista, el 50% de las viviendas que tenían por entregar, el plazo se vencía el 31 de agosto, pero, no ha cumplido con ninguna, sino cumple, el proyecto se vería afectado, si el incumple el proceso debe empezar de cero".



