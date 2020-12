Denuncian retención de militar colombiano en la zona de frontera

Los familiares del Sargento Segundo Antonio Misse, adscrito al batallón de la Tercera División con sede en Popayán, denunciaron que el militar fue retenido cuando se encontraba de permiso y visitaba la frontera colombo-venezolana el pasado martes 15 de diciembre en compañía de un menor de edad.

Diana Katerine Díaz le dijo a la W Radio “hago pública la denuncia que mi esposo Antonio Misse Ceballos, pertenece al Ejército de Colombia con cargo de Sargento Segundo activo, se encuentra retenido desde el día martes 15 de diciembre, mi esposo se encontraba con el menor de edad Julián Andrés Andrade quien es su sobrino”.

“El hecho se presentó en el sector El Palmar municipio de Villa del Rosario, cerca del río Táchira, los dos se bajaron a tomarse una foto cuando de repente se acercó un sujeto y les manifiesta que no pueden tomarse fotografías”.

Además, añadió “ellos se encontraban en territorio colombiano, en ningún momento mi esposo el Sargento Misse estaban invadiendo la soberanía del territorio venezolano, posteriormente cinco hombres en una camioneta de color blanco, los llevaron a territorio venezolano para ser entregado al Ejército de ese país”.

"Pido que el Gobierno Nacional tomen el caso y me ayudan a pedir que el Presiente Nicolás Maduro lo entregue, él es un militar colombiano, no es un terrorista, no es un espía, no es un delincuente; simplemente se encontraba de vacaciones con su familia en el municipio de Villa del Rosario”. Señaló

El menor fue liberado y entregado por integrantes de la Guardia Nacional Bolivariana a su madre y al ICBF, el miércoles 16 de diciembre en el puente internacional Simón Bolívar.

W Radio pudo confirmar que el Gobierno Nacional y Migración Colombia está haciendo las labores para lograr la liberación del militar colombiano.