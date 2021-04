Desde la cárcel de Cómbita lideraban organización que extorsionaba en Boyacá y Meta

Alias “El Diablo”, desde la Cárcel de Cómbita lideraba el grupo “Los Compadres” con tres hombres más y una mujer, mediante llamadas extorsivas con amenazas de por medio, exigían dinero a comerciantes, ganaderos, transportadores y microempresarios en Boyacá y Meta.

Se hacían pasar como miembros del ELN y las Autodefensas Gaitanistas, pedían plata o solicitaban medicamentos, municiones, uniformes privativos de las Fuerzas Militares o invitaban a falsas reuniones.

“Espero que no se me vaya por otro lado, pero sería una lastima incomodarle de pronto a un miembro de su núcleo familiar. Si pueden poner un granito de arena para el frente Efraín Palermo ya sea con camuflado, munición, radio de comunicación, armas, y si no puede usted nos dice como nos puede colaborar”, les decían a las víctimas.

Por su parte, el coronel Henry Yesid Bello, comandante de la Policía Metropolitana de Tunja, confirmó, luego de un año de investigación, que se logró desarticular la organización delincuencial con la ayuda del Gaula y Fiscalía.

Los enlaces de alias “El Diablo” fueron identificados con los alias de “Juan” de 32 años de edad, “Lucho” de 34 años, “Marisol” de 33 años y “Monje” de 29 años eran los encargados de realizar los retiros de dinero producto de las extorsiones y búsqueda de información y datos de las posibles víctimas.

Se estableció que estas personas capturadas habían reclamado más de 75 millones de pesos productos de dichos ilícitos, y junto a alias “El Diablo” fueron imputadas por el delito de extorsión.